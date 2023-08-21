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Температура на поверхности всех ледников в итальянских Альпах поднялась выше нуля градусов. Причиной этого стал зной на Апеннинах, который был вызван африканским антициклоном "Нерон". Об этом пишет ANSA со ссылкой на заявление сотрудника Лаборатории мониторинга и моделирования окружающей среды Национального исследовательского совета Италии (CNR) Клаудио Теи.

Эксперт назвал ситуацию "довольно критической". По данным климатических моделей, самыми жаркими днями станут 21 и 22 августа с пиковыми значениями в 38 градусов в некоторых городах.

Он добавил, что температура будет более чем на 7 градусов выше средних значений текущего сезона. В западной части Альп будет на 10 градусов теплее нормы. Теи уточнил, что граница нулевых температур в горах поднимется до уровня в 5 тысяч метров.

Как передает итальянский Минздрав, жара, которая установилась в июле – начале августа увеличила показатель смертности среди людей старше 65 лет в южных и центральных областях республики на 9%. Смертность особенно выросла в Реджо-Калабрии и в городах на Сицилии, последствия зноя там осложнялись загрязнением воздуха в результате лесных пожаров.

В свою очередь, ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti заявила, что 2023 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.

Красный уровень погодной опасности был объявлен в девяти городах Италии из-за зноя 19 августа. Речь идет о Риме, Болонье, Больцано, Брении, Кампобассо, Латине, Перудже, Риети и Флоренции.

Также 18 июля, температура воздуха на юге Франции поднялась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Она достигла рекордных 40,6 градуса.

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