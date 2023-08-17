Красный уровень погодной опасности объявили в крупных городах Италии из-за зноя

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Минздрав Италии объявил красный уровень погодной опасности в девяти городах Италии из-за зноя 19 августа. Речь идет о Риме, Болонье, Больцано, Брении, Кампобассо, Латине, Перудже, Риети и Флоренции, сообщается на сайте ведомства.

В четверг, 17 августа, аналогичное метеопредупреждение действует в трех итальянских городах. По словам синоптиков, в связи с африканским антициклоном "Нерон" 20 и 21 августа во Флоренции температура поднимется до 40 градусов, в Милане она составит 38 градусов, а в Риме столбики термометров покажут до 37 градусов.

Власти порекомендовали жителям городов следовать всем мерам предосторожности. Они выделили детей и пожилых людей. Им посоветовали не выходить на улицу, пить больше воды и не заниматься физическими нагрузками.

По данным Минздрава Италии, жара спровоцировала рост показателя смертности людей старше 65 лет на 9%. Особенно его зафиксировали в Реджо-Калабрии и Сицилии. Ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что 2023 год стал одним из самых жарких с 1800 года.

18 июля температура воздуха на юге Франции поднялась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Так, в департаменте Арьеж температура достигла рекордных 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Ренно на Корсике, где была зафиксирована жара в 38,3 градуса.

Ранее метеорологи рассказали, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. В частности, она может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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