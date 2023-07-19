Во Франции, Италии и Испании побиты температурные рекорды

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Во вторник, 18 июля, температура воздуха на юге Франции поднялась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные французской метеорологической службы.

Так, в департаменте Арьеж температура достигла рекордных 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается и в Ренно на Корсике, где зафиксирована жара в 38,3 градуса.

Температурные рекорды также регистрируют в Италии. К примеру в Риме 18 июля температура воздуха достигала 41,8 градуса.

Кроме того, по информации европейских СМИ, сильная жара обрушилась и на Испанию. Так, в Каталонии температура поднялась выше 45 градусов, что оказалось новым рекордом.

Ранее во Всемирной метеорологической организации предупредили, что температура выше 40 градусов ожидается во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

До этого метеорологи рассказали, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. В частности, она может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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