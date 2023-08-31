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31 августа, 09:00

Технологии

МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР

МГПУ разрешил студентам использовать технологии ИИ при подготовке ВКР

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В столичном вузе разрешили студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР). Такое решение принял ученый совет Московского городского педагогического университета (МГПУ). Там считают, что студентам при работе можно пользоваться чат-ботами для получения данных и текстов.

Анализировать и перерабатывать информацию учащимся необходимо самостоятельно. Вуз вводит строгие правила против прямого списывания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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