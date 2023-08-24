Изменения в ОГЭ-2024 коснутся только русского языка и литературы – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты демонстрационных вариантов Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, которые будут сдавать его в следующем году. Изменения внесут в экзамены по русскому языку и литературе, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В контрольно-измерительные материалы (КИМ) по русскому языку включены четыре новых задания с кратким ответом, скорректированы критерии оценивания развернутых ответов", – передает слова представителей пресс-службы ТАСС.

В экзамене по литературе изменения коснулись системы оценивания некоторых заданий, первичный балл за выполненные задачи изменили с 42 до 37, добавили в ведомстве.

Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявлял, что в этом году утечек заданий и ответов на вопросы из ОГЭ и ЕГЭ зафиксировано не было. Он подчеркнул, что материалы появлялись фактически в аудиториях перед выпускниками 9-х и 11-х классов.



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