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Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

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Площади для кинопроизводства в Москве увеличатся в пять раз. Это станет возможно благодаря созданию кинокластера мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин.

В рамках проекта в Краснопахорском поселении построят кинопарк "Москино". Это площадка, которая объединит павильоны, концертные зоны, гостиницы.

Как отметил мэр столицы, еще шесть месяцев назад на этой территории был пустырь, теперь это динамически развивающееся место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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