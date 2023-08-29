Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, такое решение приняли москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин". Мэр подчеркнул, что, дав дублеру такое название, город продолжит традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы.



Открытие дороги планируется в ближайшие недели. Собянин рассказал, что проспект Багратиона – шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров. Дорога пройдет от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Затем она выйдет на Северный обход города Одинцова в Московской области.



Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Перепробег сократится на порядка три километра, а время в пути – в среднем до 30 минут.

Ранее Собянин сообщил, что на северном дублере Кутузовского проспекта подходят к концу строительные работы и начинается подготовка к его запуску.

В свою очередь, гендиректор "Новой концессионной компании" Денис Янев рассказал, что сейчас на объекте завершается покраска парапетов, укладка верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки, установка знаков, освещения и шумозащитных экранов, а также продолжается тестирование системы оплаты проезда.

Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году