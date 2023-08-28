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Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-западе Москвы

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В понедельник, 28 августа, 11 поликлиник открыли в Москве. Об этом объявил Сергей Собянин.

Девять поликлиник прошли реконструкцию, теперь они соответствуют московскому стандарту. Две – построены заново. Одна из таких находится в Строгине. Это семиэтажное современное здание, в котором будет работать травмпункт. Специалисты установили МРТ, КТ и другую медицинcкую технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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