Дом по реновации в Косино-Ухтомском районе оформят в нейтральных оттенках

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Фасады дома по программе реновации в Косино-Ухтомском районе Москвы оформят с применением керамогранитных плит коричневого, светло-серого и графитового цветов. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Речь идет о новостройке площадью 19 тысяч квадратных метров на улице Оренбургской.

"В качестве отделочных материалов выбраны долговечные и качественные материалы, а цветовая палитра нейтральных оттенков позволит вписать дом в окружающую застройку", – цитирует его пресс-служба Москомархитектуры.

На первых этажах дома разместятся вестибюль, лифтовой холл, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Подземный уровень будет отведен под парковку.

Ранее стало известно, что жилой дом на 153 квартиры будет введен в эксплуатацию в Дмитровском районе в 2025 году. Новостройка будет состоять из одной секции, под ней возведут подземную автомобильную стоянку, а фасады здания облицуют фиброцементными панелями.



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