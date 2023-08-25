Собянин: порядка 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде, всего же новое жилье получат порядка 7,1 тысячи жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Всего по программе реновации в ЗелАО предстоит расселить 34 дома. Современное жилье получат 7,1 тысячи человек", – рассказал мэр.

По словам Собянина, под заселение по программе реновации в Зеленограде уже передали пять новостроек. Три новых дома располагаются в Крюкове, еще два – в Старом Крюкове. Одна новостройка для участников программы реновации уже введена в эксплуатацию и готовится для заселения.

В новых квартирах сейчас проживают уже 670 столичных семей. Порядка 480 семей получили помощь при переезде от города.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в Дмитровском районе Москвы. Сейчас на объекте ведут работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. В новостройке разместятся 153 квартиры, три из которых оборудуют для маломобильных жильцов.



Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации