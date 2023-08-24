Почти 30 новых стартовых площадок реновации утверждено в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С января этого года Сергей Собянин утвердил 27 новых территорий в Москве, где начнется строительство домов в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"За текущий год мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано три постановления, включающих в себя 27 новых территорий, на которых планируется возвести почти 0,5 миллиона квадратных метров современного жилья для участников программы реновации", – отметил он.

По словам Левкина, с 2017 года число участков, отведенных под новостройки, выросло в четыре раза – до 11 миллионов квадратных метров против 2,9 миллиона квадратных метров, зафиксированных 6 лет назад. На этих участках специалисты возводят новую городскую среду, обновляют старый жилой фонд и строят инфраструктуру, которая позволит горожанам ощутить комфорт.

Он уточнил, что работы по проектированию и строительству домов ведутся уже в рамках квартальной застройки районов, что позволяет поддерживать "волновое" переселение москвичей.

Подход Urban Health в том числе используется при реализации программы реновации, так как в строительстве применяются зеленые стандарты, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье москвичей.

На данный момент 418 новых домов площадью 7,8 миллиона квадратных метров находятся в стадиях проектирования и строительства, подчеркнул руководитель департамента. При этом уже сданы 260 зданий, в новые квартиры заселились более 105 тысяч граждан.

Всего в программу реновации были включены 5 175 домов – это более 350 тысяч квартир, в которых проживают почти 1 миллион граждан. Первые москвичи, которые переехали в рамках программы, заселились в новые квартиры в феврале 2018 года, резюмировал Левкин.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в Северном административном округе Москвы по программе реновации расселили 50 старых домов, еще 11 находятся в процессе переезда. По его словам, жителям зданий предоставили новые квартиры в 33 новостройках.

Переселение по программе реновации на севере города коснулось уже около 15 тысяч жителей. Часть из них переехали в новые квартиры, другие оформляют документы, отметил он.



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