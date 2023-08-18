Программу реновации представили на Мосурбанфоруме в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программу реновации представили на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в "Зарядье". Гости смогут познакомиться со столичным опытом реновации жилого фонда на мастер-классах, выставочной экспозиции и иных мероприятиях деловой программы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации является крупным градостроительным проектом. Уже сейчас подобраны участки с градостроительным потенциалом свыше 11 миллионов квадратных метров жилья", – поделился он.

По его информации, в рамках реновационной программы в эксплуатацию уже ввели 260 новостроек, это позволило включить в процесс переселения около 130 тысяч москвичей.

Для реализации программы реновации проделали огромную подготовительную работу, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. В частности, эксперты внесли существенные изменения в законодательную базу, были подобраны 587 стартовых площадок в разных округах и районах столицы.

Сергей Собянин утвердил программу реновации в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 175 домов.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ в парке "Зарядье" 22 августа состоится мастер-класс от портала поставщиков "Работаем с городом напрямую". На нем спикеры расскажут о работе и ответят на вопросы посетителей.

Также в "Зарядье" пройдет лекторий "Экономика Москвы", состоящий из циклов лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах. Они состоятся 23 и 28 августа, а также 6 сентября, необходима предварительная регистрация.

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