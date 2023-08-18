Мастер-класс "Работаем с городом напрямую" пройдет в рамках МУФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В парке "Зарядье" на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) 22 августа состоится мастер-класс от портала поставщиков "Работаем с городом напрямую", на котором спикеры расскажут о работе и ответят на вопросы посетителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Портал поставщиков давно стал универсальной платформой для проведения закупок малого объема и действенным инструментом поддержки бизнеса. Сегодня заказчики из 40 регионов России закупают на сервисе необходимую им продукцию, а свои товары, работы и услуги предлагают более 310 тысяч предпринимателей со всей страны", – рассказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Мероприятие состоится в концерном зале столичного парка "Перпектива" и будет идти с 12:00 до 14:00, вход бесплатный и свободный, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут узнать о плюсах, которые дает участие в закупках на портале, о категориях товаров, работ и услуг, которые на данный момент наиболее популярны среди заказчиков, и смогут получить инструкции для осуществления деятельности через платформу.

В рамках мастер-класса выступят спикеры, среди которых будут предприниматели с опытом участия в госзакупках и работающие через сервис в течение многих лет.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в "Зарядье" пройдет лекторий "Экономика Москвы", состоящий из циклов лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах.

Посетители МУФ, которые захотят послушать лекции, могут попробовать побеседовать с представленными спикерами, задать ряд вопросов или просто послушать их и вдохновиться. Лекции пройдут 23 и 28 августа, а также 6 сентября, необходима предварительная регистрация.



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