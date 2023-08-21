50 старых домов расселили по программе реновации на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Северном административном округе (САО) Москвы по программе реновации расселили 50 старых домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На севере столицы в рамках программы реновации завершено переселение 50 домов, еще 11 домов находятся в процессе переезда. Жителям этих домов предоставлены квартиры в 33 новостройках", – сообщил он.

Переселение по программе реновации на севере города коснулось уже около 15 тысяч жителей. Часть из них переехали в новые квартиры, другие оформляют документы.

Между тем на месте старых домов возводят 11 новостроек, общая площадь квартир в которых составляет более 180 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Первый этап программы реновации на севере города реализован почти на 50%.

Ранее столичные власти расширили число стартовых площадок программы реновации, включив в него территории в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево. Жилье в новых домах получат 3 700 москвичей.



Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации