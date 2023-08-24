Дом по реновации на 153 квартиры построят в Дмитровском районе Москвы

Фото: департамент строительства города Москвы

Жилой дом на 153 квартиры будет введен в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы по адресу Лобненская улица, земельный участок 9А, корпус 23, в 2025 году. Его возведут в рамках программы реновации, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована", – отметил он.

По словам Загрутдинова, новостройка будет состоять из одной секции, под ней возведут подземную автомобильную стоянку, а фасады здания облицуют фиброцементными панелями. На них же строители установят металлические корзинки для кондиционеров, а входные группы они оформят витражными стеклами.

Всего в доме предусмотрено 153 квартиры, из них 31 однокомнатная, 90 двухкомнатные и 32 трехкомнатные. Руководитель столичного департамента подчеркнул, что три квартиры будут возведены специально для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину дверных проемов и коридоров, также там предусмотрена установка специальной сантехники.

Жилые помещения будут располагаться со второго этажа, первый этаж будет отведен под размещение объектов инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. По словам Загрутдинова, здесь могут открыться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части новостройки появится помещение для колясок, кладовая для хранения уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В здании также установят три современных лифта с визуальными и тактильными средствами информации. В доме установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, на ней появятся площадка для детей и спортивная площадка для взрослых.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Щукино по адресу 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1, возведут новостройку в рамках программы реновации. Подчеркивалось, что проект дома согласовали, он будет состоять из трех секций, в нем появятся подземная парковка и 292 квартиры.



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