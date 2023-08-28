На северо-западе Москвы построили 14 домов по программе реновации – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

В Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы передали под заселение 14 новых домов по программе реновации. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Передали под заселение 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья. Предусмотрели в них 54 нежилых помещения на первых этажах – под диспетчерские службы, пункты выдачи товаров, магазины и другие необходимые организации", – сообщил мэр.

Всего на северо-западе столицы в программу реновации включили 431 дом, где проживают 86,8 тысячи москвичей. Первый этап уже завершен в Митине и Южном Тушине. В Щукине и Северном Тушине он выполнен на 80 и 77% соответственно.

В настоящее время в округе строят 10 и проектируют 9 домов в рамках программы реновации.

Ранее стало известно, что жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Перово, введут в эксплуатацию в 2023 году. Новостройка будет рассчитана на 352 квартиры. Дом расположится в пешей доступности от станций столичного метро и МЦК.



Собянин: пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде