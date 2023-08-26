Собянин рассказал о развитии районов Северное, Центральное и Южное Чертаново

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в личном блоге рассказал о развитии районов Северное, Центральное и Южное Чертаново.

"В 1960 году Чертаново вошло в состав Москвы и начало массово застраиваться жильем. За более чем полвека здесь выросло несколько поколений, и сегодня это родной дом для 382 тысяч москвичей", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, интересы и потребности москвичей лежат в основе программ развития Северного, Центрального и Южного Чертанова, которые реализуются в последнее десять лет.

Собянин подчеркнул, что проблема транспортной доступности у жителей Чертанова не исключение. Чтобы решить эту проблему за последние годы было многое сделано. Так, специалисты реконструировали Варшавское шоссе, благодаря чему увеличилась его пропускная способность. Кроме того, городской транспорт получил десятки километров выделенных полос.

Мэр Москвы назвал одним из проблемных мест на вылетной магистрали – в районе станции метро "Улица Академика Янгеля". Он уточнил, что проблему устранили при помощи новой развязки. Для освобождения Варшавского шоссе от тяжелых грузовиков, была продлена улица Подольских Курсантов. Таким образом появился отдельный въезд с МКАД в районе Бирюлево Западное.

"Перестроили Дорожную улицу. Раньше она была разделена на три участка. После реконструкции дорога соединила все участки и стала полноценным дублером Варшавского шоссе, обеспечивая еще один удобный выезд на МКАД", – рассказал мэр.

Градоначальник добавил, что была обновленная трасса улица Элеваторная – улица Подольских Курсантов – улица Красного Маяка. Благодаря этому многие автомобилисты избавились от необходимости делать крюк через МКАД. Кроме того, в южной части столицы уменьшился трафик из-за продления Южной рокады до Пролетарского проспекта.

Помимо этого, летом 2023 года открыли движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД. Благодаря МСД улучшилась транспортная доступность Чертанова и снизилась нагрузка на Варшавское шоссе, Дорожную улицу.

Собянин рассказал, что до конца 2023 года планируется закончить возведение южного направления МСД. Жители Чертанова, Царицына, Западного Бирюлева и многие москвичи получат быстрые и удобные варианты поездок по столице.

Он добавил, что в районе Чертаново открыли станцию метро "Лесопарковая" Бутовской линии, соединенную с Калужско-Рижской веткой. Также новые маршруты пассажирам дало открытие наземного метро. В составе МЦД-2 москвичей принимают станции Красный Строитель и Покровское.

Градоначальник заявил об организации 14 новых маршрутов, которые позволили улучшить связь между жилыми кварталами и соцобъектами, станциями метро и МЦД. Также были установлены более 140 современных остановочных павильонов. На трамвайных маршрутах 1 и 16 обновили все вагоны, теперь здесь работают только современные вместительные "Витязи-Москва".

В рамках развития велоинфраструктуры обустроили 9 парковок в Чертанове Северном, 14 – в Центральном и 21 – в Южном. К услугам любителей велопрогулок работают 6 станций велопроката.

Собянин рассказал о реабилитации Битцевского леса, ставшей одним из крупнейших экологических проектов, который реализован в 2022 году. Были решены две основные задачи. Во-первых, объекты отдыха сосредоточили на участках, которые прилегают к жилым кварталам. Во-вторых, сформировали по границе зеленой территории защитный буфер, оставив центральную часть леса неприкосновенной.

Он подчеркнул, что появились свыше десяти локальных рекреационных центров. В Южном Чертанове, недалеко от станции метро "Улица Академика Янгеля", создали "Зеленый бульвар" со скейт-парком и памп-треком, прогулочным и спортивным маршрутами, соединяющимися с Ясеневской аллеей. В этом же месте есть площадка для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и для пинг-понга, а также детская игровая зона.

Рядом создали "Место встреч". Там разместили сцену с амфитеатром, пять детских площадок. Создали велодорожку и соединили ее с веломаршрутом, пролегающим вдоль Ясеневской аллеи. Помимо этого, были отремонтированы и созданы детские и спортивные площадки.

Собянин подчеркнул, что реконструировали кордодром в Чертанове Центральном. В этом месте обустроили площадки для скоростных, гоночных и пилотажных моделей, воздушного боя и гоночных дронов, а также досугово-просветительский корпус для организации авиамодельных кружков и тематических мероприятий.

Градоначальник подчеркнул, что Битцевский лес стал более притягательным для прогулок и отдыха. Он заметил, что качественное общественное пространство Чертанова пополнило еще несколько благоустроенных объектов, например, Кировоградский бульвар, озелененная территория около Кировоградских прудов, территория вокруг Верхнего Чертановского пруда.

Также уютнее стали "Липовая аллея" на улице Красного Маяка, сквер "Родная гавань" на улице Кировоградская, озелененная территория близ Красного пруда. В 2023 году благоустраиваются Кировоградская и Чертановская улицы.

Собянин отметил, что вновь после реконструкции пациенты принимаются в четырех поликлиниках: филиал № 2 поликлиники № 170, филиал № 2 поликлиники № 2, филиал № 2 и головное здание детской поликлиники № 98. В скором времени заработают четыре обновленных здания поликлиник: филиал № 1 поликлиники № 170, головное здание и филиал № 2 детской поликлиники № 129.

"В стенах реконструированных поликлиник внедряется новый московский стандарт, преимущества которого очевидны. Современное оборудование, наиболее востребованные исследования недалеко от дома, комфорт посещения врачей и комфорт для медицинского персонала, дружелюбная атмосфера, цифровые сервисы и телемедицина – все это повышает качество оказания медицинской помощи в самом главном звене столичного здравоохранения", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что районах возвели три детских сада. В микрорайоне Северное Чертаново открыли новый блок начальных классов. Также ведется строительство детского сада и двух учебных корпусов, один из которых состоит из школы и детского сада. Еще один детский сад возводится на улица Кировоградская, владение 25.

По словам мэра, обновили материально-техническую базу системы творческого образования. В рамках программы "Искусство – детям" провели комплексный ремонт Детской музыкальной школы имени Б. А. Чайковского, Детской школы искусств "ТУТТИ". Ярче стала школа искусств "Исток" по адресу микрорайон Северное Чертаново, дом 7, корпус Г. Провели капремонт библиотеки № 143 на улице Чертановской, дом 66, корпус 4.

Мэр Москвы рассказал, что на Кировоградской улице открыли флагманский офис "Мои Документы", который совмещает функции центра окружного значения ЮАО и районного центра госуслуг для жителей Чертаново Центральное. Также в районах Чертанова открыли три центра для москвичей старшего поколения по адресам улица Красного Маяка, дом 4, корпус 5, улица Кировоградская, дом 9, корпус 4, улица Дорожная, дом 26, корпус 2. Помимо этого, отремонтировали здания Центра реабилитации инвалидов "Царицыно" по адресам улица Академика Янгеля, дом 14б и улица Днепропетровская, дом 27а.

"Вчера состоялось большое событие в спортивной жизни Чертанова и всего города – мы открыли обновленный конноспортивный комплекс "Битца" на Балаклавском проспекте. Когда я побывал здесь в 2018 году, то увидел, что "Битцу" нужно даже не ремонтировать, а буквально спасать. Все основные сооружения были в очень плохом состоянии", – сказал Собянин.

По его словам, "Битца" стала конноспортивным комплексом мирового уровня. В комплексе работы проводились максимально бережно. Там сохранили и реставрировали знаковые сооружения спорткомплекса. А также построили новые конюшни, манеж, заменили инженерные сети, благоустроили территорию.

Собянин уточнил, что в Чертанове появились спортобъекты: ФОК с бассейном на улице Чертановская, дом 45Б; спорткомплекс "Красный маяк" с катком на улице Красного Маяка, дом 22Б, футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой в Сумском проезде, дом 24. Также на Варшавском шоссе, дом 158, корпус 2 работает каток. Помимо того, отремонтировали спорткомплекс с бассейном в микрорайоне Северное Чертаново, корпус 806. На улице Красного Маяка, дом 22, корпус 5 работает фитнес-центр с бассейном "Фитнес-парк".

Для спортивного интерната "Чертаново" планируется возвести некапитальный спорткомплекс с футбольным полем и универсальной спортплощадкой. Также планируется создать ФОК с крытым катком на Балаклавском проспекте, дом 33. И футбольный манеж с бассейном на улице Подольских Курсантов, владение 2, корпус 1.

По словам Собянин новыми точками притяжения стали ярмарочные площадки: Россошанский проезд, владение 8, корпус 2, Сумской проспект, владение 2Б.

В Чертанове сформировался крепкий жилой фонд. Согласно программе реновации расселению подлежат 9 домов. В настоящее время жители семи домов завершили переселение в новостройку на Варшавском шоссе, дом 139.

"Северное, Центральное и Южное Чертаново – замечательные районы, где качество жизни будет и впредь повышаться. В этом суть наших программ развития на благо москвичей", – заключил Собянин.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что свыше 800 социальных объектов построили в столице за 11 лет. По его словам, только в текущем году в городе ввели в эксплуатацию 60 соцобъектов. Левкин отметил, что в Москве постоянно увеличиваются темпы строительства жилья – каждый год вводилось на 13% больше.

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ТиНАО. По его словам, к 2035 году в этом административно округе будет возведено и сдано в эксплуатацию более 600 социальных объектов. Мэр подчеркнул, что в развитие социальной инфраструктуры вносят вклад как городские власти, так и инвесторы.



Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин