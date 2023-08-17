Музей-усадьба "Архангельское" отреставрирует палаты Волковых-Юсуповых в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей-усадьба "Архангельское" отреставрирует палаты Волковых-Юсуповых в Басманном районе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Столичное управление Росимущества предоставило музею-усадьбе "Архангельское" земельный участок в Большом Харитоньевском переулке, где располагаются палаты Волковых-Юсуповых. Это позволит начать реставрационные работы, направленные на сохранение исторического памятника. Палаты также признаны объектом культурного наследия и находятся в собственности РФ.

Датой постройки палат принято считать XVII или начало XVIII века. В XIX веке там несколько лет проживала семья Александра Пушкина.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве отреставрировали более двух тысяч исторических зданий. В частности, работы были проведены в двух зданиях ансамбля городской усадьбы Берга XIХ века. Сейчас там располагается посольство Италии.



"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в Москве