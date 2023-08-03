Собянин: с 2011 года в столице отреставрировали более 2 000 исторических зданий

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С 2011 года в Москве было отреставрировано более 2 тысяч исторических зданий, город реализовывает крупнейшую в своей истории программу реставрации памятников архитектуры. Иногда работы охватывают целые улицы и кварталы столицы, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Хороший пример – примыкающий к Старому Арбату Денежный переулок, где за последние годы отреставрировали целых восемь зданий", – отметил мэр.

Собянин добавил, что в 2019 году специалисты провели работы в доме Бройдо-Бурдакова, находящемся по адресу Денежный переулок, дом 7, строение 1, а несколько недель назад в нем же завершили приспособление и ремонт фасада. Особняк был возведен в прошлом веке для супружеской пары Анжелики и Германа Бройдо, позже его выкупил Викторин Бурдаков. В наше время в здании находится посольство Республики Чили.

Более чем за век существования дома некоторые его декоративные элементы были утрачены, однако их удалось восстановить благодаря документам, пояснил мэр. Также были проведены работы с кровлей особняка, в нем обновили штукатурку, окрасили в желтый цвет и укрепили его стены.

До этого, несколько лет назад, специалисты ремонтировали усадьбу Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, которая находится по адресу Денежный переулок, дом 3, строение 1. Здание было возведено XVIII–XIX веках, в нем успели пожить три дворянских рода. В ХХ веке к нему пристроили третий этаж, рассказал Собянин.

"Перед реставрацией здание находилось буквально в аварийном состоянии: прохудилась крыша, прогнили стропила, заржавели балки, стены покрывала плесень. Реставраторы спасли памятник – заменили крышу, внутренние системы и коммуникации", – добавил он.

По словам градоначальника, в данный момент внутри усадьбы находится отделение Альфа-Банка. Также на территории усадьбы находился жилой флигель, который в том числе подвергся реставрации.

"В ходе работ посчастливилось обнаружить ряд интересных аутентичных элементов декора. На первом этаже – фрагменты хорошо сохранившейся напольной метлахской плитки конца XIX – начала XX века, на втором – фрагменты лепного потолочного декора. Здание используется под административные функции", – поделился мэр города.

Работы в том числе были проведены в двух зданиях ансамбля городской усадьбы Берга XIХ века, в данный момент внутри них находится посольство Италии. Собянин подчеркнул, что на ремонт главного здания ушло несколько лет. Был отреставрирован и каменный Домик садовника.

"Увидеть старинные интерьеры можно в Дни наследия, когда в здании проводят экскурсии", – отметил он.

Собянин объяснил, что для поддержания зданий и других памятников архитектуры города ремонтные работы фасадов необходимо проводить каждые пять лет.

Городская усадьба Грачева была возведена в 1815 году для корнета А. В. Толстого. В 1880-х годах дом был куплен почетным гражданином Михаилом Грачевым, при нем здание было богато украшено и оштукатурено. По словам мэра, в 2015 году внутри усадьбы уже провели работы по реставрации, специалисты восстановили декор, историческую планировку. В данный момент они занимаются фасадом, работы должны завершиться в октябре текущего года.

Жилой дом Н. К. Боля – К. А. Гутхейля начала XIX века по адресу Денежный переулок, дом 13, строение 1, является вторым зданием после Грачевской усадьбы, под штукатуркой и фасадом которого скрывается деревянный сруб, рассказал Собянин. В 2017 году в доме прошли реставрационные работы, в ходе которых специалисты нашли фрагменты оригинальных бумажных обоев первой трети XIX века.

"Помимо этого, удалось воссоздать и историческую печь в прихожей, лестницу в подвал и парадную лестницу в мезонин с деревянными ступенями", – подчеркнул он.

Собянин добавил, что в данный момент в здании проводятся ремонтные работы, связанные с его фасадом, в нынешнее время его арендует частная косметологическая клиника.

Одноэтажный дом Поливанова, находящийся в Денежном переулке, доме 9/6, был построен сразу после пожара 1812 года. Многие могут увидеть колонны на его парадном фасаде, он также был возведен из дерева, но создает впечатление, будто отделан камнем, сказал мэр.

По его словам, в 2004 году здание чуть не уничтожил пожар, но жителям города удалось собрать подписи, и дом был отреставрирован. В данный момент в нем проходят плановые реставрационные работы.

"Реставрация положительным образом сказывается не только на отдельных зданиях, но и на городской среде в целом. Шаг за шагом мы возвращаем старым московским улицам их исторический облик, параллельно делая их комфортнее и привлекательнее для пешеходов", – резюмировал Собянин.

Ранее градоначальник сообщал, что на реставрацию церкви Всех Святых в Красносельском районе Москвы выделили субсидию. Церковь возвели в период с 1887 по 1891 год по проекту архитектора Александра Никифорова. В результате появилось однокупольное двухэтажное строение с колокольней.

Специалисты провели необходимые научно-исследовательские работы и приступили к детальному проекту реставрации, добавил он.



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