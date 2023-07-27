Собянин: в ЮВАО возведут современные жилые кварталы для участников программы реновации

На месте устаревших складов, производственных и коммунальных объектов на юго-востоке Москвы появятся современные жилые кварталы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проект планировки территории между шоссе Фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и Первой Фрезерной улицей уже утвержден. Мэр уточнил, что площадь застройки составит свыше 700 тысяч квадратных метров, из них более 135 тысяч возведут для участников реновации. Рядом построят две школы и детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание. Это позволит создать комфортные условия для жизни почти семи тысячам москвичей, а город получит более шести тысяч новых рабочих мест.

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