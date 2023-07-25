Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции еще двух городских поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве закончили капитальную реконструкцию еще двух поликлиник: филиала № 4 детской городской поликлиники № 122 в районе Ивановское и филиала № 2 детской городской поликлиники № 86 в районе Западное Дегунино. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, первых пациентов медучреждения приняли 24 июля. Медицинскую помощь в обновленных поликлиниках в общей сложности получают свыше 16 тысяч детей и подростков.

Медучреждения соответствуют новому московскому стандарту, в них полностью заменены все инженерные системы и установлено современное оборудование.

Для удобства врачей и пациентов, кабинеты самых посещаемых врачей находятся на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю расположены рядом друг с другом.

Кроме того, в поликлиниках для пациентов предусмотрены просторные зоны ожидания, а для врачей и медсестер – уютные комнаты отдыха.

Все детские поликлиники города ведут медкарты исключительно в электронном виде, а на месте бывших картохранилищ организованы комнаты профессионального роста для персонала.

В рамках реконструкции поликлиник, более комфортными стали и прилегающие территории, на которых были разделены пешеходные и транспортные потоки, а также установлены энергоэффективные фонари и скамейки. В осенне-зимний период на их территории будут высажены деревья и кустарники.

Ранее мэр Москвы сообщил, что строители возвели 17 социальных объектов в ВАО, ЮАО, ЮВАО, ЗАО и ЮЗАО за первое полугодие. Градоначальник отметил, что ко всем проектам применяется комплексный подход – при строительстве благоустраиваются и озеленяются прилегающие территории.



Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов