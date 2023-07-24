Собянин: с начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строители возвели 17 социальных объектов в ВАО, ЮАО, ЮВАО, ЗАО и ЮЗАО за первое полугодие. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что сейчас два детских сада, один из которых частный, строятся в районах Солнцево и Очаково-Матвеевском, в Северном Бутове возводится спортивный комплекс. В районе Новогиреево работники создали крытые поля для мини-футбола и закончили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, добавил он.

По информации Собянина, поликлиника для взрослых скоро откроется в Богородском, также в районе будет пожарное депо. Помимо этого, в 17-м квартале Некрасовки до конца 2023 года закончат школу, еще одну построят к 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.

"Ко всем проектам подходим комплексно – при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил о начале работы филиала № 1 поликлиники № 69 в районе Новогиреево. Он объяснил, что здание практически перестроили по новому московскому стандарту.

Также мэр рассказал о завершении строительства детского сада в Ховрине. В него будут ходить 200 малышей.

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