16:18Мэр Москвы
Собянин рассказал об открытии после реконструкции поликлиники в Новогирееве
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Филиал № 1 поликлиники № 69 в столичном районе Новогиреево заработал после реконструкции, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"По новому московскому стандарту здание практически перестроили. За счет этого увеличили число кабинетов – врачей общей практики и процедурных. Установили новейшее медицинское оборудование. Организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию, благоустроили территорию", – отметил мэр.
По его словам, уже на этой неделе первых пациентов приняли четыре реконструированные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.
Ранее главный врач Перинатального центра городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода рассказал, что ГКБ представляет собой крупнейшее в стране в этом классе медицинское учреждение как по площади, так и по предоставляемым россиянам услугам. Он напомнил, что центр осуществляет деятельность в Москве с мая прошлого года.
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