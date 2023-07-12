Собянин рассказал об открытии после реконструкции поликлиники в Новогирееве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Филиал № 1 поликлиники № 69 в столичном районе Новогиреево заработал после реконструкции, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"По новому московскому стандарту здание практически перестроили. За счет этого увеличили число кабинетов – врачей общей практики и процедурных. Установили новейшее медицинское оборудование. Организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию, благоустроили территорию", – отметил мэр.

По его словам, уже на этой неделе первых пациентов приняли четыре реконструированные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.

Ранее главный врач Перинатального центра городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода рассказал, что ГКБ представляет собой крупнейшее в стране в этом классе медицинское учреждение как по площади, так и по предоставляемым россиянам услугам. Он напомнил, что центр осуществляет деятельность в Москве с мая прошлого года.

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