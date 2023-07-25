"Киви банк" частично ограничил вывод средств и снятие наличных из-за претензий ЦБ

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"Киви банк" на время частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета, а также приостановил снятие наличных из-за претензий ЦБ к отчетности. Об этом со ссылкой на сообщение кредитной организации сообщает ТАСС.

"По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня Киви банка", – указано в сообщении.

Центробанк выдал "Киви банку" ограничительное предписание в отношении ряда операций, которое вступит в силу с 26 июля 2023 года. Отмечается, что банк находится в диалоге с ЦБ с целью уточнения деталей предписания и устранения недочетов.

В "Киви банке" отметили, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, а также оплата услуг и товаров картами и кошельками Qiwi работает в обычном режиме. В кредитной организации также выразили надежду, что выявленные недочеты будут быстро устранены, а временные ограничения будут сняты.

Ранее сообщалось, что американская биржа Nasdaq решила провести делистинг ценных бумаг некоторых компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Уведомления о готовящемся делистинге получили компании Qiwi Plc, Yandex N.V., Ozon Holdings Plc и HeadHunter Group Plc.