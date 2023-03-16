Биржа Nasdaq уведомила "Яндекс", Ozon, Headhunter и Qiwi о делистинге ценных бумаг

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Американская биржа Nasdaq решила провести делистинг ценных бумаг некоторых компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России. Об этом говорится в соответствующих заявлениях на сайте биржи.

Так, уведомления о готовящемся делистинге получили компании Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Уточняется, что акции этих компаний будут исключены из листинга 24 марта, если организации не станут обжаловать это решение.

В пресс-службе "Яндекса" уже сообщили, что в ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию. Аналогичное заявление сделали и в пресс-службе компании Ozon.

На сайте Московской биржи сообщили, что продолжат торги ценными бумагами вышеуказанных компаний.

"В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", – говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее стало известно, что "Тинькофф Инвестиции" принял решение о приостановке торговли иностранными ценными бумагами для их переноса в неподсанкционную организацию.

Отмечалось, что ценные бумаги, принадлежащие клиентам "Тинькофф", не заблокируют, однако позже иностранные активы уберут из перечня ликвидных бумаг. Рублевые ценные бумаги это никак не затронет.

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