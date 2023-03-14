Россияне смогут получить возмещение по вкладам через портал "Госуслуги"

Фото: depositphotos/Fascinadora

В 2024 году вкладчики смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии или банкротства их кредитных организаций. Об этом сообщает газета "Известия".

"Клиент сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайт "Госуслуги" или агентства. После этого потребителю перечислят средства на его счет. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме", – объяснили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Сейчас для того, чтобы получить компенсацию, гражданин должен обратиться в офис банка-агента, которого назначают для расчета по вкладам, или непосредственно в АСВ. Помимо этого, есть вариант, при котором вкладчик просто отправляет свой запрос на почту. В пресс-службе добавили, что у части банков-агентов уже есть возможность оформления удаленной выплаты.

В Агентстве напомнили, что за 2022 год произошло четыре случая по банкам – участникам системы страхования. Всего за прошлый год клиентам удалось получить от АСВ 1,7 миллиарда рублей вместе с выплатами от ранее обанкротившихся организаций.

"После банкротства кредитной организации агентство через специально назначенные банки выплачивает вкладчикам их средства в пределах 1,4 миллиона рублей", – объяснил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

Он считает, что в этом году число отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15 случаев.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подчеркнул, что возможность подачи заявлений через "Госуслуги" значительно упростит вкладчикам доступ к выплатам и им не придется тратить время на поиск банка-агента.

Ранее один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился за двое суток. Это стало самым крупным случаем банкротства банка в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. В Silicon Valley Bank заявили, что в связи с неудачной операцией по ценным бумагам банк принял решение выпустить акций на 2,25 миллиарда долларов.



Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!