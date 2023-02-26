"Тинькофф" приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на несколько недель

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

"Тинькофф Инвестиции" принял решение о приостановке торговли иностранными ценными бумагами для их переноса в неподсанкционную организацию. Об этом сообщает пресс-служба брокера.

"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, в неподсанкционную компанию. <...> В течение одной‑трех недель планируем запустить торги", – говорится в сообщении.

То же касается торговли на Гонконгской бирже. При этом торги на Московской бирже для активов с расчетами в рублях продолжат идти в обычном режиме.

Отмечается, что ценные бумаги, принадлежащие клиентам "Тинькофф", не заблокируют, однако позже иностранные активы уберут из перечня ликвидных бумаг. Рублевые ценные бумаги это никак не затронет.

Накануне ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка. При этом в самих кредитных организациях сразу заверили, что санкции никак не повлияют на их работу.



ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкции

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