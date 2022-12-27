"Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат

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Российский коммерческий банк "Тинькофф" запустил в работу первый отечественный банкомат. Аппарат был произведен на территории РФ, и при его создании применялось исключительно российское оборудование. Об этом пишет "Коммерсант".

Представители "Тинькофф" рассказали, что банкомат был установлен в столичном бизнес-центре "Водный". Для его обслуживания применяются как отечественные комплектующие, так и зарубежные. Главная особенность аппарата – это полностью стеклянная сенсорная лицевая панель.

В банкомате доступна операция по внесению денежных средств. Он также позволяется снять наличку, используя бесконтактные карты, смартфоны или QR-код.

Отмечается, что "Тинькофф" намерен установить еще тысячу таких аппаратов.

Ранее сообщалось, что банкоматы "Тинькофф" начали принимать наличные юани. В связи с тем, что внесение наличных юаней является пилотным проектом, операция стала доступна только в некоторых банкоматах. Клиент также может узнать о банкомате, принимающем китайскую валюту, в чате мобильного приложения.

По словам заместителя директора департамента платежных систем банка Павла Власова, компания находится в постоянном поиске решений проблем, которые возникают перед клиентами, а также банк расширяет перечень необходимых услуг.

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