Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Банкоматы "Тинькофф" начали принимать наличные юани, сообщается на сайте банка.

"Тинькофф" расширил перечень операций с китайской валютой", – уточнили на сайте.

В связи с тем, что внесение наличных юаней является пилотным проектом, операция доступна только в некоторых банкоматах. Клиент также может узнать о банкомате, принимающем китайскую валюту в чате мобильного приложения.

"Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах "Тинькофф", – рассказал заместитель директора департамента платежных систем банка Павел Власов.

По словам Власова, компания находится в постоянном поиске решений проблем, которые возникают перед клиентами, а также банк расширяет перечень необходимых услуг.

Ранее сообщалось, что "Тинькофф" с января 2023 года запустит платежный стикер Tinkoff Pay, с помощью которого клиенты смогут осуществлять бесконтактную оплату. Стикер заработает на платежной системе "Мир" и будет доступен для дебетовых карт банка.

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