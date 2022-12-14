"Тинькофф" анонсировал запуск бесконтактной оплаты с помощью стикера

Фото: tinkoff.ru

"Тинькофф Банк" с января будущего года запустит платежный стикер Tinkoff Pay, с помощью которого клиенты смогут осуществлять бесконтактную оплату. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Уточняется, что стикер в несколько раз меньше карты, поэтому его можно будет наклеить на смартфон или чехол.

В "Тинькофф Банке" пояснили, что стикер заработает на платежной системе "Мир" и будет доступен для дебетовых карт банка. Пользователи смогут расплачиваться с помощью стикера везде, где есть терминал, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактную авторизацию.

Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay. Пользователям доступны онлайн-платежи через сервис, в будущем клиенты банка получат и офлайн-доступ.

В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.

В организации отметили, что более чем в 30 тысячах интернет-магазинов с эквайрингом "Тинькофф Кассы" можно оплатить покупки с помощью Tinkoff Pay.



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