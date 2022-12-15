Сбербанк отключил функцию перевода денег в другие банки через банкоматы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сбербанк запретил клиентам переводить денежные средства в другие банки через банкоматы, сообщает РИА Новости. В call-центре банка подтвердили информацию об отключении функции.

При попытке перевода средств через банкомат на экране высвечивается надпись, что данная услуга доступна через "Сбербанк Онлайн", а проведение операции через банкомат отклоняется. Клиенты также могут провести эту операцию через веб-версию "Сбербанк Онлайн". Информация по переводу средств на карту другой организации указана на официальном сайте банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк возобновил работу сервиса бесконтактных платежей SberPay на смартфонах Android. Сервис доступен на смартфонах с функцией NFC и операционной системой версии 8.1 и выше. Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой, клиент должен подключить любую карту "Мир" в приложении "Сбербанк Онлайн".

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