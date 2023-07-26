Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова в Москве.

"На улице Яблочкова строим новое здание объединенного военного комиссариата по Северо-Восточному округу", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в новом здании будут располагаться Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы.

Собянин добавил, что он проверил, как продвигаются работы. По его словам, уже сделано много, включая гидроизоляцию, фундамент, колонны и перекрытия. Он уточнил, что специалисты приступили к отделке помещений.

По словам мэра, работы планируется закончить весной 2024 года.

Накануне Собянин рассказал, что в столице завершили капитальную реконструкцию еще двух поликлиник: филиала № 4 детской городской поликлиники № 122 в Ивановском и филиала № 2 детской городской поликлиники № 86 в Западном Дегунине.

По словам градоначальника, первых пациентов медучреждения приняли 24 июля. Медицинскую помощь в обновленных поликлиниках в общей сложности получают свыше 16 тысяч детей и подростков, добавил мэр.

Он уточнил, что медучреждения соответствуют новому московскому стандарту, в них полностью заменены все инженерные системы и установлено современное оборудование.