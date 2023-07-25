Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Три культурных объекта строятся в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что школа искусств возводится в поселении Московский, работы находятся на финальной стадии. В Кленовском, по информации мэра, будет многофункциональный культурный центр.

Культурно-досуговый центр подготовят для жителей в Михайлово-Ярцевском, сообщил градоначальник. На его базе откроется коворкинг, хоровое, фольклорное, художественное, оркестровое, хореографическое, театральное и другие отделения.

Собянин добавил, что в новых зданиях сделают хореографические и концертные залы, библиотеки, студии звукозаписи, художественные и музыкальные классы. Всего в ТиНАО работает 71 учреждение культуры, одно из которых КЦ "Ватутинки" в поселении Десеновском. Его обновят и расширят, заключил мэр.

Ранее Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском. Трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров расположится на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

До этого сообщалось, что в поселении Рязановском появятся два центра инноваций и импортозамещения в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Строительство этих объектов поможет создать свыше 230 рабочих мест.

Троицкий и Новомосковский округа вошли в состав Москвы 11 лет назад