Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице согласовали проект строительства центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров расположится на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Площадки центра смогут арендовать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из IT-сектора.

Объект возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Ожидается, что реализация проекта даст городу порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее стало известно, что в поселении Рязановском появятся два центра инноваций и импортозамещения в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Строительство этих объектов поможет создать свыше 230 рабочих мест. Москва заключила договор с инвестором, входящим в структуру группы компаний "Самолет". В проект планируют вложить 1,6 миллиарда рублей, уточнил Ефимов. Площадь объектов превысит 23 тысячи "квадратов".

В будущих центрах помещения будут арендовать высокотехнологичные компании из сфер электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора. На территории объектов оборудуют паркинг для грузового и легкового транспорта.



Собянин рассказал о программе создания мест приложения труда в городских районах