Собянин: столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва получила более 3 миллионов медизделий для пациентов со стомой в рамках офсетного контракта с резидентом "Технополиса "Москва". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мы заключили его (контракт. – Прим. ред.) в конце 2019 года. <...> Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы – на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 миллиарда рублей", – написал мэр.

Он уточнил, что предприятие запустило новую производственную линию в этом году. Выйти на полную мощность планируется до конца года: тогда завод начнет выпускать до 8 миллионов медизделий в год – всего порядка 50 видов продукции. Это позволит обеспечить стомированных пациентов в Москве основными медизделиями.

Ранее сообщалось, что компания "Биокад" и Московский эндокринный завод в рамках офсетных контрактов с городом поставили столичным медучреждениям более 1,2 миллиона упаковок лекарств. Один только "Биокад" с 2021 года поставил свыше 930 тысяч препаратов.

