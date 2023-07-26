Собянин: московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные производители продуктов питания расширили географию своих поставок за счет Арабских Эмиратов, Турции, Китая и стран ближнего зарубежья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Московские производители продуктов питания расширяют географию экспорта. Заключены новые контракты с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ", – написал он.

По его словам, сегодня в столице насчитывается порядка 5 тысяч пищевых компаний. Чаще всего они поставляют на экспорт напитки, кондитерские изделия и продукты для здорового питания.

Градоначальник заметил, что, принимая решение о выходе на новые рынки, компании обращаются за поддержкой в Московский экспортный центр. Услугами последнего пищевые компании города воспользовались уже почти 1,2 тысячи раз.

Кроме того, Собянин рассказал, что для расширения географии поставок компании в том числе выходят на зарубежные маркетплейсы, участвуют в зарубежных выставках. Так, например, вскоре они будут выставляться в рамках экспозиции Made in Moscow на выставке Vietfood & Beverage – Propack во Вьетнаме.

Также производители продуктов питания могут принять участие в бизнес-миссиях в Египет, Кувейт, Саудовскую Аравию и Бразилию. Чтобы это сделать, необходимо подать заявку на сайте Московского экспортного центра.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что за первое полугодие текущего года столичные компании при поддержке города поставили за рубеж товаров на сумму 3,6 миллиарда рублей. Одними из основных направлений экспорта стали Китай, Индия, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран.



Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города