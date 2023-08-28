Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Транспорт

Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства вокзала Нижегородская

Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства вокзала Нижегородская

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро возобновилось 28 августа

Новости часа: в полицию доставили мужчину, распылившего баллончик рядом с детьми в Москве

Новости часа: в Люберцах двое рабочих пострадали при падении лифта

Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

Еще 400 электробусов появятся на московских улицах в этом году

Новости часа: самолет рейса Москва – Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро временно закрыли

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет приземлился в Волгограде

Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Волгограде

На востоке Москвы заканчивается строительство городского вокзала Нижегородская. Он станет самым большим в столице и свяжет сразу несколько транспортных направлений.

На вокзале Нижегородская пересекаются Рязанский проспект, две линии метро, МЦК, нижегородское направление железной дороги будущего МЦД 4. В четвертом квартале 2023 года завершится благоустройство территории возле вокзала и станции метро "Нижегородская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия БородинаНикита ПименовАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика