07:15Транспорт
Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства вокзала Нижегородская
На востоке Москвы заканчивается строительство городского вокзала Нижегородская. Он станет самым большим в столице и свяжет сразу несколько транспортных направлений.
На вокзале Нижегородская пересекаются Рязанский проспект, две линии метро, МЦК, нижегородское направление железной дороги будущего МЦД 4. В четвертом квартале 2023 года завершится благоустройство территории возле вокзала и станции метро "Нижегородская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.