Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства вокзала Нижегородская

На востоке Москвы заканчивается строительство городского вокзала Нижегородская. Он станет самым большим в столице и свяжет сразу несколько транспортных направлений.

На вокзале Нижегородская пересекаются Рязанский проспект, две линии метро, МЦК, нижегородское направление железной дороги будущего МЦД 4. В четвертом квартале 2023 года завершится благоустройство территории возле вокзала и станции метро "Нижегородская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.