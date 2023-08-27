Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Волгограде

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Самолет, выполняющий рейс Москва – Минеральные Воды, благополучную приземлился в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу", – говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, экстренная посадка произошла из-за ухудшения самочувствия пассажира.

В воскресенье, 27 августа, пассажирский Airbus подал сигнал тревоги. Он приступил к снижению для посадки в аэропорту Волгограда.

Пару дней назад произошла похожая ситуация, когда самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги, после чего экстренно приземлился в Минеральных Водах.

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