Пассажиров вернувшегося в Москву рейса Smartavia отправят в Сочи резервным бортом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры самолета авиакомпании Smartavia, следовавшего из Москвы в Сочи, ожидают прибытия резервного судна из-за поломки их самолета, который после вылета из Шереметьево вернулся обратно в аэропорт. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"С целью обеспечения безопасности полета экипажем самолета авиакомпании Smartavia Боинг 737, вылетевшего из аэропорта Шереметьево сегодня в Сочи, было принято решение вернуться в аэропорт вылета после того, как на борту авиалайнера сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования самолета", – указано в сообщении.

По словам представителей ведомства, самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево, в скором времени пассажиры покинули его и на данный момент ожидают прибытия резервного судна.

"Технические специалисты авиакомпании выясняют причину срабатывания сигнализации", – резюмировали в Росаивации.

Днем 23 августа пассажирский Boeing 737 вернулся в Москву, в 12:06 судно совершило штатную посадку из-за проблемы, обнаруженной в системе кондиционирования. Никто из пассажиров рейса не пострадал.



Самолет экстренно приземлится в Шереметьево из-за поломки кондиционера