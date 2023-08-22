Полиция задержала подозреваемого в распылении перцового газа на станции метро "Аннино"

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого в распылении перцового газа в лицо мужчины на станции столичного метро "Аннино". О происшествии сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Выяснилось, что причиной конфликта стал неоплаченный проезд. Один из пассажиров сделал замечание мужчине, который одновременно с ним прошел через турникет.

"Через некоторое время в конфликт вмешался прохожий мужчина. Он распылил содержимое баллончика в лицо потерпевшего, после чего скрылся. Пострадавший – 45-летний житель Подмосковья, обратился за помощью к сотрудникам полиции", – говорится в публикации.

Ему была оказана необходимая медицинская помощь. В результате распыления перцового газа мужчина получил химический ожог.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему выписали обязательство о явке.

Об инциденте стало известно утром 22 августа. Уточнялось, что 24-летний молодой человек распылил в лицо мужчине содержимое баллончика. Тем самым он причинил пассажиру физическую боль и телесные повреждения. Ему грозит уголовная ответственность по статье "Побои".

До этого зрительница спектакля "Лебединое озеро" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик. Три человека обратились за медицинской помощью.



Мужчина распылил в лицо пассажиру столичного метро перцовый баллончик