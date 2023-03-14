Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

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Столичный Измайловский суд приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет лишения свободы троих мужчин из Дагестана, которые избили пассажира в поезде на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Магамали Ханмагомедова признали виновным по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Ему назначили срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Подельника Ханмагомедова Ибрагима Мусалаева признали виновным в покушении на убийство, нападении на правоохранителя и в угрозе убийством. Он получил 11 лет колонии строгого режима.

Третьего злоумышленника Гасана Залибекова суд признал виновным лишь в попытке убийства. Он получил 8,5 года лишения свободы. Кроме того, всем осужденным назначили ограничение свободы на 1 год.

Происшествие случилось в начале октября 2021 года. В вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии, пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. После этого произошел конфликт. Роман Ковалев заступился за девушку, после чего злоумышленники напали на него.

После этого они сбежали, однако их задержали сотрудники полиции. Последним злоумышленники угрожали ножом и распылили в лицо перцовый баллончик.

Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела.

Самого Ковалева госпитализировали. Там его навестил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который вручил мужчине медаль "Доблесть и отвага".

Изначально дело в отношении злоумышленников было возбуждено по статье "Хулиганство", однако позже его переквалифицировали. Ханмагомедов также ранее был привлечен к ответственности за кражу велосипеда в Москве. За это он получил год лишения свободы условно.

Бастрыкин наградил мужчину, который заступился за девушку в столичном метро

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