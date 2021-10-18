Мужчина в футболке "Я дагестанец" раздал женщинам цветы в метро Москвы

В московском метро мужчина в футболке "Я дагестанец" раздал цветы женщинам.

Мужчина дарил каждой пассажирке по одной розе и шоколадному батончику. На футболке у него было написано: "Я дагестанец. Нет плохой нации".

Ранее трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку и пострадал сам.

Суд арестовал троих подозреваемых в избиении. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что уроженцы Дагестана, которые избили мужчину, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи.