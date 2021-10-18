Мужчина в футболке "Я дагестанец" раздал женщинам цветы в метро Москвы

Мужчина дарил каждой пассажирке по одной розе и шоколадному батончику. На футболке у него было написано: "Я дагестанец. Нет плохой нации".
Ранее трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку и пострадал сам.
Суд арестовал троих подозреваемых в избиении. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.
Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что уроженцы Дагестана, которые избили мужчину, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи.
Бастрыкин наградил мужчину, который заступился за девушку в столичном метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: