Власти Дагестана осудили избивших мужчину в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уроженцы Дагестана, которые избили мужчину в московском метро, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи, заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи", – приводит слова Муслимова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что инцидент вызывает негодование во всем дагестанском обществе.



"И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики", – сказал Муслимов.

Он подчеркнул, что неправильно говорить о национальности человека, который совершил преступление. По его мнению, преступник не имеет национальности.

"Это нужно и важно знать и соблюдать. Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления", – заключил Муслимов.

Ранее сообщалось, что в столичном метро трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов на совершение аналогичных преступлений.

