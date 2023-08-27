Летевший из Москвы в Минводы самолет подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде

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Пассажирский Airbus, который летел из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Рейс Москва – Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги, после чего экстренно приземлился в Минеральных Водах. Во время полета воздушное судно передало информацию о нештатной ситуации и направило запрос на осуществление экстренной посадки.

Позже пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" информировала, что угрозы для пассажиров, летевших из Сочи в Екатеринбург, не было.

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