Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Люберцах во время ремонта лифт упал с двумя рабочими. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК по Московской области организована проверка по факту травмирования сотрудников фирмы, проводящих работы по обслуживанию лифтового оборудования", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. При ремонтных работах кабина грузового лифта упала вместе с рабочими на минус первый этаж. В результате происшествия пострадали двое сотрудников компании по ремонту лифтового оборудования. Обоих мужчин госпитализировали с различными травмами.

В СК заявили, что следователь осмотрел место инцидента, истребовал меддокументы пострадавших. Кроме того, следствием назначили судебно-медицинские экспертизы. В госинспекцию труда Подмосковья СК направил поручение о проведении проверки. Также был опрошен электромонтер компании, которая обслуживает эксплуатацию лифта. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В начале августа в прокуратуре Москвы заявили, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе столицы. ЧП произошло в доме на улице Кедрова при проведении монтажных работ. В результате погиб рабочий субподрядной организации. Еще один пострадал, его госпитализировали.



В Подмосковье рабочий упал с девятого этажа