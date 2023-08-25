Более 1,5 млн москвичей смогут пользоваться Троицкой линией метр

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Более полутора миллионов москвичей смогут пользоваться Троицкой линией метро. Новые станции будут построены за пределами МКАД, Троицкая линия станет самой протяженной на этом участке.

Ее общая длина составит более 40 километров, это 17 станций, и все они находятся в разной стадии готовности. Участок от "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируют запустить в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.