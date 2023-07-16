Один человек пострадал из-за распыления газового баллончика в кафе в центре Москвы – СМИ

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Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки" на Земляном валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки" на Земляном валу, в результате происшествия один человек пострадал", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Агентство "Москва", ссылаясь на данные столичного управления МВД, сообщает, что конфликт в ресторане произошел между посетителем и персоналом. После произошедшего гость незамедлительно покинул заведение.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники столичных экстренных служб и правоохранительных органов. Скрывшегося с места происшествия посетителя ресторана разыскивает полиция.

До этого в Санкт-Петербурге на семь суток арестовали женщину, распылившую газовый баллончик на спектакле в Мариинском театре. По словам очевидцев, женщина нецензурно выражалась и не реагировала на замечания. Причиной конфликта стал мобильный телефон дочери женщины, которым она пользовалась прямо во время спектакля.

