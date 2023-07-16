19:26Происшествия
Один человек пострадал из-за распыления газового баллончика в кафе в центре Москвы – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки" на Земляном валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Неизвестный распылил газовый баллончик в ресторане "Тануки" на Земляном валу, в результате происшествия один человек пострадал", – сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Агентство "Москва", ссылаясь на данные столичного управления МВД, сообщает, что конфликт в ресторане произошел между посетителем и персоналом. После произошедшего гость незамедлительно покинул заведение.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники столичных экстренных служб и правоохранительных органов. Скрывшегося с места происшествия посетителя ресторана разыскивает полиция.
До этого в Санкт-Петербурге на семь суток арестовали женщину, распылившую газовый баллончик на спектакле в Мариинском театре. По словам очевидцев, женщина нецензурно выражалась и не реагировала на замечания. Причиной конфликта стал мобильный телефон дочери женщины, которым она пользовалась прямо во время спектакля.
Читайте также