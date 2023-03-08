Причиной ЧП в квартире на юге Москвы мог стать взрыв аэрозольного баллончика

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Причиной происшествия в квартире на юге Москвы мог стать взрыв аэрозольного баллончика. Об информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"По предварительной информации, произошел хлопок от аэрозольного баллончика мелкой бытовой химии", – говорится в сообщении.

Столичный СК организовал доследственную проверку по факту ЧП. При этом в Мосгазе уточнили, что газовые коммуникации в квартире не были повреждены, газовая плита также была исправной.

Происшествие зафиксировали в доме по адресу: улица Липецкая, дом 14, корпус 1. В результате ЧП травмы получил один человек. В СК добавили, что пострадавшего доставили в больницу для обследования. Уточняется, что его жизни ничего не угрожает.

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