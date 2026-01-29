Ликвидированные в Дагестане боевики присягнули главарю ИГ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Боевики, ликвидированные при попытке теракта в Дагестане, присягнули главарю группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеоролик ФСБ.

В видео, помимо прочего, присутствуют кадры, снятые самими боевиками на мобильные телефоны. На них они приносят клятву Абу Хафсу аль-Хашеми аль-Кураши, который, по заявлению представителей ИГ, был провозглашен халифом организации в августе 2023 года.

О ликвидации двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации стало известно утром 29 января. Атаки они планировали на объект религиозного культа и железнодорожный перегон Махачкала – Дербент.

Задержание проходило вблизи железнодорожной станции Уллубиево. В ходе операции боевики оказали вооруженное сопротивление, в ответ на что сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.

