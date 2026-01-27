27 января, 10:03Происшествия
Троих россиян задержали за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области
Фото: depositphotos/Grigorenko
Россияне задержаны в Свердловской области по подозрению в планировании теракта на железной дороге по указке украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения", – отметили в ФСБ.
По данным службы, посредством мессенджера Telegram задержанные установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.
Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Кроме того, правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.