Троих россиян задержали за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Россияне задержаны в Свердловской области по подозрению в планировании теракта на железной дороге по указке украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения", – отметили в ФСБ.

По данным службы, посредством мессенджера Telegram задержанные установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.